Incubo incendi in Grecia, oltre 50 morti a nord di Atene

Atene, 24 lug. (askanews) - Sale ad almeno 50 morti il bilancio dei roghi che stanno devastando la Grecia a nord di Atene, con la scoperta di altri 26 corpi in una struttura della località di Mati, a 40 chilometri dalla capitale; l'annuncio viene dalla Croce Rossa, erano tutti in un cortile di una villa della cittadina. Nove motovedette della Guardia Costiera, due navi militari e dozzine di barche private assistite da elicotteri dell'esercito si sono mobilitate per evacuare dal porto di Rafina, vicino Mati, abitanti e turisti in fuga dalle fiamme arrivate sulle spiagge e vicino al mare.

Il primo ministro Alexis Tsipras è tornato da un viaggio in Bosnia per seguire le operazioni di soccorso. Gli incendi alimentati da venti fino a più di 100 chilometri orari, devastano in particolare l'Ovest dell'Attica.