Giffoni festival, Roberto Fico e Sergio Costa parlano di ambiente

Milano (askanews) - "Abbiamo parlato di cultura, di spettacolo, di cinema di come tutte le città debbano avere un centro culturale polifunzionale che possa essere un teatro o un cinema e del tema acqua, un tema fondamentale per cui dobbiamo eliminarlo dalla logica di profitto e farlo diventare a tutti gli effetti bene comune". Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico che ha incontrato i giurati della 48esima edizione del Giffoni Experience in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

L'ambiente è il tema di cui, a partire dall'edizione 2018, dedicata appunto all'elemento acqua, si occuperanno le prossime edizioni della manifestazione. Per questo a Giffoni era presente anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

"Si è parlato anche di tutti i temi che possono riguardare l'ambiente - ha detto - dalla mobilità sostenibile ai rifiuti, al modo di interpretare i bilanci ecologici, alla tutela dell'ambiente insieme alla tutela della salute. Quindi si sono toccati i tanti temi che danno la misura che oggi i giovani non sono disinformati ma vogliono avere un riscontro di chi prova a fare le cose".

"È un evento importante - ha concluso Fico - perché dà l'idea del senso che si può avere tra persone e quindi arrivare qui a Giffoni, dove arrivano ragazzi da tutto il mondo che possono parlare di cultura, di film e di stare insieme, diventare amici, in un'esperienza di partecipazione unica è molto importante, significa costruire attivamente la pace".