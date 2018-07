Marchionne, Sala: lascia traccia profonda non solo in Italia

A Roma protesta autodemolitori: invasa la Cristoforo Colombo

Roma, (askanews) - Protesta degli autodemolitori a Roma: invasa la Cristoforo Colombo. Dopo l'esito negativo dell'incontro fra i funzionari del comune e quelli della regione presso la sede del ministero dell'Ambiente in via Cristoforo Colombo 44, un gruppo di persone ha dato vita alla protesta riversandosi in strada e bloccando in parte il traffico. Uno dei manifestanti invece è salito ...