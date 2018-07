Il 27 luglio 2018 l'eclissi di Luna più lunga del secolo

Tokyo combatte l'afa con l'uchimizu, anche la governatore Koike

Roma, (askanews) - Un'ondata di caldo record in Giappone, con temperature che hanno superato i quaranta gradi in molte città, ha già provocato 15 morti nelle prime due settimane di luglio e 12mila persone sono state ricoverate in ospedale. Per combattere l'afa a Tokyo in tanti hanno partecipato al tradizionale rito dell'uchimizu, una cerimonia di aspersione dell'acqua nelle strade della città e ...