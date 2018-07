Cinema, Giffoni in delirio per Paul Rudd e Evangeline Lilly

Milano (askanews) - A Giffoni impazzano vespe e formiche; folla in delirio alla 48esima edizione del festival del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana per l'anteprima nazionale del film Marvel "Ant-man and the Wasp" con i protagonisti, Paul Rudd ed Evangeline Lilly, presenti sul blue carpet per regalare selfie e sorrisi ai giovani ospiti della manifestazione.