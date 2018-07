Nissan Juke MY18 arriva in Italia, le novità del restyling

Milano (askanews) - Lanciata nel 2010, ha dato vita a un nuovo segmento di vetture, quello del B-SUV, che oggi conta 31 modelli e, nel corso degli anni, si conferma un modello sempre molto apprezzato: ora arriva in Italia Nissan Juke MY18, ultimo restyling della vettura con 95mila modelli venduti in Europa, di cui il 7,7% in Italia, nell'anno solare 2017. La casa automobilistica giapponese l'ha presentato in anteprima italiana al Centro Guida Sicura Aci Sara di Lainate, nel Milanese. "Siamo particolarmente soddisfatti - ha spiegato Luisa Di Vita, direttore comunicazione Nissan Italia - perché prima giocavamo in un segmento dove eravamo soli, oggi anche se è molto forte e arricchito rimaniamo costantemente un punto di riferimento nella scelta d'acquisto del B-Suv".

Le novità del restyling di Nissan Juke MY18 riguardano sia l'interno che l'esterno, a partire dal frontale con la nuova griglia "V-Shape" dalla finitura Dark Chrome, gruppi ottici bruniti e calotte degli specchietti retrovisori con indicatori di direzione a Led. "I punti di forza sono nel design esterno - ha continuato Di Vita - la carrozzeria aggiornata, modificata e impreziosita, le finiture cromate, la possibilità di personalizzare gli interni e gli esterni, cioé il sedile, le portiere, il tunnel, le bocchette dell'aria condizionata, con nuove colorazioni che rendono più vivace il modello".

Sono due i nuovi colori esterni, Vivid Blue e Chestnut Bronze, e due le nuove personalizzazioni degli interni, Energy Orange e Power Blue. Tra i punti di forza del modello c'è il sistema audio Bose Personal Sound System, esclusiva Nissan che prevede, oltre all'elaborazione digitale dei segnali, sei altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due, gli audio Bose UltraNearfiel, integrati nel poggiatesta del guidatore. "Noi sappiamo che nella maggior parte del tempo chi guida si trova da solo dentro la vettura per cui si può anche relativamente isolare con un suono estremamente puro e avere un'esperienza a 360 gradi".

A questo si aggiungono le tecnologie Nissan Intelligent Mobility, di serie con l'impianto audio nella versione top di gamma Bose Personal Edition: ci sono le funzioni di avviso cambio corsia involontario, sistema di copertura degli angoli ciechi, sistema di allerta per oggetti in movimento e Intelligent Around View Monitor. Queste tecnologie sono parte del piano M.o.v.e 2022 lanciato da Nissan. "Il nostro obiettivo a medio termine - ha concluso - è arrivare a zero incidenti e zero fatalità: lo stiamo facendo con tutte le nostre vetture. Entro il 2022 vogliamo introdurre 8 nuovi modelli elettrici e 20 a guida autonoma in 20 mercati".

Tre le motorizzazioni disponibili per Nissan Juke MY18: DIG-T 1.2 benzina da 115cv solo su Acenta, 1.6 Eco GPL da 117cv su Visia e Acenta e 1.5 dCi da 110cv su Visia, Acenta e Bose Personal Edition.