Intesa San Paolo: un contest per nuovi promotori finanziari

Milano (askanews) - Un contest per reclutare nuovi promotori finanziari da lanciare sul mercato. Giovedì 19 e venerdì 20 luglio 2018, presso la sede Bonola di Intesa Sanpaolo a Milano, circa 80 giovani laureati in discipline economiche, finanziarie, bancarie e giuridiche partecipano a Make It Real, il concorso aziendale della banca per vedere da vicino i ragazzi, metterli alla prova e scegliere i migliori. "Vogliamo individuare dei giovani talenti da inserire nel Gruppo", ha spiegato Giacomo Castri, responsabile recruiting del Gruppo Intesa San Paolo.

"I giovani sono il futuro - ha detto - noi siamo la banca leader in Italia, ma guardiamo avanti. Loro sono portatori di un mindset che ci serve per le nuove sfide".

Stefano Guida si è appena laureato in Finanza. È tornato dall'estero apposta per partecipare al concorso. Crede molto in questo approccio. "È una ottima chance per dimostrare in un tempo concentrato quanto realmente uno studente vale", ha spiegato.

Grazie al contest, Adele Giliberti, 25 anni, neolaureata in Giurisprudenza, può partecipare a una selezione che prima era quasi sempre appannaggio dei laureati in materie economiche. "Questo modo nuovo di valutarci - ha commentato - aiuta anche noi giuristi a pensare a nuove forme di professione a cui prima non avevamo assolutamente pensato".

I vincitori del concorso potranno accedere a uno stage formativo di sei mesi in seguito al quale, chi avrà conseguito il patentino di promotore finanziario, potrà essere assunto. La grande novità è il contratto che sottoscriveranno: "È un contratto assolutamente innovativo in Italia che unisce il lavoro dipendente con la libera professione - ha concluso Castri - due contratti in un unico, nuovo format contrattuale. Le persone avranno un contratto a tempo indeterminato per due giorni alla settimana in filiale mentre per gli altri tre giorni lavorano come consulenti finanziari".

Intesa Sanpaolo è stata la prima ad applicare questo contratto in Italia, nell'ambito della Banca dei Territori, la rete retail del Gruppo. La prossima edizione del concorso si svolgerà a Napoli a settembre, altre ne sono previste nel corso dell'anno in tutto il territorio nazionale.