Video shock, collaboratore Macron picchia manifestante

Altro

La tuta per volare è realtà

La tuta per volare come Iron Man, chiamata "Dedalus" e inventata dal giovane Richard Browning è in vendita. Tutto vero. A testimoniarlo il video postato su Facebook, dai grandi magazzini londinesi del lusso Selfridges che hanno appunto messo in vendita la strana tuta "Dedalus" con tanto di dimostrazione del volo di fronte al negozio. Quanto costa? Ben 340mila sterline, circa 381mila euro. E' ...