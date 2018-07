La rapper Cardi B in testa alle nomination agli MTV Awards

Roma (askanews) - Era stata ignorata nelle categorie principali ai Grammy Awards ma ora la rapper del momento, Cardi B, si è presa una bella rivincita ed è in testa alle nomination degli MTV Video Music Awards. La tostissima musicista del Bronx ha ottenuto dieci candidature, tra cui quelle per "migliore artista dell'anno" e "Miglior nuovo artista". La musicista 25enne è anche in lizza anche per il premio per il "Video dell'anno" insieme a Bruno Mars, per "Finesse".

Belcalis Almanzar, questo il suo vero nome, ex spogliarellista, fino ad un anno fa era totalmente sconosciuta. Nel frattempo ha piazzato sei pezzi nella top ten americana, fra cui "Bodak Yellow", che l'ha lanciata, e la recentissima "I like it". E anche il suo album d'esordio, "Invasion of privacy" è arrivato in vetta alla classifica delle vendite. Un anno incredibile per lei, visto che il 10 luglio ha partorito la sua bambina, Kulture, nata dall'unione con il rapper Offset. La premiazione degli MTV Video Music Awards avrà luogo il 20 agosto a New York.