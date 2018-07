Infomigrants denuncia: nave con 40 migranti in mare da giorni

Guardia di Finanza contrasta contrabbando auto di lusso a Torino

(Agenzia Vista) Torino, 18 luglio 2018 Per risparmiare sul bollo auto, sull’assicurazione RCA e sui diritti doganali, non pochi italiani comprano autovetture di lusso in paesi extra U.E., questa nuova frontiera del contrabbando è uno degli illeciti oggetto di particolare attenzione nell’ambito della consueta attività di prevenzione e repressione effettuata dalla Guardia di Finanza di Torino che, ...