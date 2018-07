Mandela, l'album degli scatti memorabili che raccontano una vita

Sudafrica (TMNews) - Scatti che raccontano una vita. E se si tratta di Mandela, le istantanee finiscono per fotografare la storia. A partire dagli anni della gioventù fino alla maturità, in chiaro scuro: sono gli anni della battaglie politiche contro l'apartheid in Sudafrica, dell'amore e del matrimonio con Winnie e poi dei processi fino alla condanna all'ergastolo nel 1964 e la prigionia a Robben Island.

La vita di Mandela torna a colori solo nel 1990 quando viene rilasciato e tutto il Sudafrica esplode di gioia. Gioia che verrà riversata nelle urne alle storiche elezioni del 1994, quando viene eletto presidente della Repubblica.

Sono gli anni in cui Mandela esce dalla storia ed entra nel mito.

(immagini Afp)