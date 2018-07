Il 17 luglio è la Giornata dell'Emoji: ne esistono 2.800

SISMA

I terremotati portano una casetta in piazza Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2018 Sisma, terremotati portano una casetta in piazza Montecitorio Si è svolto in Piazza Montecitorio un sit-in presidio organizzato dal coordinamento dei comitati per il terremoto del centro Italia. Il flash mob simbolico si è svolto mentre in aula cera in corso il dibattito sugli emendamenti per il decreto sul terremoto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...