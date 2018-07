"God is a woman", Ariana Grande super sexy in video nuovo singolo

Roma, (askanews) - Ariana Grande super sexy nel video di "God is a woman", secondo singolo estratto da nuovo album "Sweetener", in uscita il 17 agosto 2018.

Dopo il primo singolo "No Tears Left to Cry", già hit planetaria, e la traccia in anteprima "The Light is Coming" feat. Nicki Minaj, prodotta da Pharrell Williams, il secondo singolo "God is a woman" va ad arricchire il preorder del nuovo attesissimo album della regina del nuovo pop.

"God is a woman" è prodotto da ILYA per MXM e scritto da Ariana Grande, Max Martin, Savan Kotecha, Rickard Gransson e ILYA.

Il video ufficiale è diretto da David Meyers, che ha già firmato i videoclip di "The Light Is Coming" e "No Tears Left to Cry", che insieme hanno raggiunto oltre 410 milioni di streams su VEVO.