Baby ippopotamo lo star dello zoo di Guadalajara in Messico

Minaccia passanti con coltello, polizia lo blocca

Mamadou Yacoub, 36 anni, nigeriano ha perso la testa alla stazione dei bus di Lampugnano (Milano). Un coltello a serramanico in una mano. Una bottiglia nell’altra. Frasi senza senso e minacce ai passanti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante del commissariato Bonola: i due poliziotti sono riusciti a intercettare l’uomo, che però non voleva saperne di arrendersi, come si vede in questo ...