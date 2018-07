Thailandia, una cerimonia da eroi per i navy seals della grotta

Baby ippopotamo lo star dello zoo di Guadalajara in Messico

Guadalajara, (askanews) - E' la star di Kiboko, dello zoo di Guadalajara in Messico. Sua madre si chiama Gina ed è una mamma eccellente secondo la veterinaria dello zoo, Alma Angelica Ortega: "E' nato qui a Kiboko, sott'acqua come tutti gli ippopotami; pesava circa trenta chili. Gina è una mamma eccellente, responsabile e premurosa. Poco per volta gli permette di allontanarsi da lei".