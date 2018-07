Tajani a Roma: Ue aiuterà la Libia a svolgere elezioni regolari

Roma, (askanews) - "In più dovremo lavorare per aiutare le elezioni in Libia, per dare stabilità a questo paese, toccherà loro decidere quando votare, ma bisogna fare in modo che le elezioni si svolgano regolarmente": lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che dopo una visita a Tripoli ha fatto tappa a Roma per un incontro con i giornalisti della Stampa estera per parlare delle sfide che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi mesi.

"Il Parlamento europeo fornirà i mezzi, il personale tecnico per preparare l'attività elettorale, per organizzare le elezioni. In più ci saranno, come richiesto dal governo libico, degli osservatori parlamentari per certificare che le elezioni si saranno svolte nella maniera più corretta", ha concluso.