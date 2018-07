Gb, la polizia a caccia dell'oggetto contaminato col novichok

Amesbury (askanews) - La polizia britannica non è ancora riuscita a trovare l'oggetto responsabile dell'intossicazione di una coppia e contaminato con lo stesso agente neurotossico, il novichok, usato contro l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia a Salisbury. I due nuovi intossicati, di 44 e 45 anni, vivono ad Amesbury una decina di chilometri dal luogo del primo avvelenamento e secondo le forze dell'ordine hanno maneggiato un oggetto contaminato. Una ipotesi che non esclude che altre persone siano entrate in contatto col veleno e che tuttora rischino di farlo visto che ad oggi non si è ancora riusciti a trovare l'oggetto incriminato.

Il nuovo caso ha avuto un immediato contraccolpo diplomatico con la Gran Bretagna che ha chiesto alla Russia di spiegare cosa sta succedendo e Mosca, che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, che ha parlato di "sporchi giochi politici" pretendendo le scuse da parte di Londra.