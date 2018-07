Terza notte di violenza a Nantes: 40 macchine bruciate

Nantes (askanews) - Terza notte di violenza a Nantes. La protesta è stata scatenata dall'uccisione di un ragazzo di 22 anni da parte della polizia durante un controllo. Una morte dalla dinamica da chiarire e per cui un poliziotto francese è sotto interrogatorio.

La rabbia per l'uccisione del ragazzo ha portato oltre 1.000 persone in strada a Nantes per chiedere giustizia per "Abou" diminutivo di Aboubakar, nome del ragazzo ucciso, e la verità sulla sua morte. Nella notte le proteste sono sfociate in alcuni casi in violenza e devastazione per le strade della città con macchine date alle fiamme, almeno una quarantina, e vetrine di negozi spaccate. 11 persone sono state arrestate a Nantes, ma altri episodi si sono verificati anche a Parigi. Il rischio è che l'episodio infiammi le città e i quartieri in cui più spesso si sono lamentati problemi con la brutalità della polizia.