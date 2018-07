Arrivati in Francia 52 rifugiati sbarcati dalla Lifeline

Roissy (askanews) - Sono arrivati in Francia, a Roissy nell'Ile-de-France, 52 dei 230 rifugiati che erano a bordo della nave Lifeline, battente bandiera olandese e gestita dall'omonima Ong tedesca, approdata a Malta e messa sotto sequestro il 27 giugno, dopo essere rimasta per 6 giorni nel Mediterraneo in seguito il divieto di sbarco in Italia imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini per dubbi sulla sua reale nazionalità.

I rifugiati sono essenzialmente "eritrei e sudanesi" che soddisfano i criteri del diritto di asilo. Alla Valletta, l'Ofpra (l'ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) ha ascoltato alcune decine di persone: sulla base dei colloqui a 52 di essi è stato concesso l'ingresso in Francia.

In arrivo nel Paese anche 80 persone che erano sulla nave Aquarius, attraccata il 17 giugno a Valencia, in Spagna, con 630 migranti a bordo, anche in questo caso dopo la chiusura dei porti italiani.