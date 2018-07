Vaccini: Ministra Grillo, io vaccinerò mio figlio

Roma, (askanews) - "Se Dio vuole, se tutto va bene fra qualche mese nascerà il mio primo figlio"; lo ha detto oggi il ministro della salute Giulia Grillo, presentando una circolare ministeriale che intanto prevede l'autocertificazione per l'accesso a scuola superando le certificazioni delle Asl sulle avvenute vaccinazioni. "Ovviamente per me sarà una premura quella di fargli i vaccini".