Vaccini, Grillo: decreto Lorenzin ha creato cicatrice profonda

Roma, (askanews) - Il Dl Lorenzin, ha aggiunto, "ha creato una cicatrice profonda creando una contrapposizione che non porta a nulla e a una grande confusione burocratica". Lo ha detto la ministra della Salute Giulia Grillo presentando a Roma la circolare che richiede solo un'autocertificazione per attestare la copertura vaccinale necessaria per l'iscrizione a scuola.

"Faccio notare che già 100 anni fa nel Vaccination Act inglese era prevista una clausola per l'obiezione di coscienza. Già cento anni fa c'erano cittadini che si opponevano fermamente; sono sempre stati pochissimi e questo ha consentito di eradicare malattie come il vaiolo, ma ci sono sempre stati. Voglio far capire che non si tratta di essere pro o contro la scienza, ma di come ogni paese adotta un piano di prevenzione vaccinale. In Germania dove non c'è obbligatorietà, si riesce a ottenere un 97% di copertura vaccinale anche sul morbillo che è il più deficitario per noi. Bisogna domandarsi come mai. Se ci riescono è perché c'è stato un investimento negli anni e questo ha prodotto dei cittadini consapevoli che hanno anche fiducia nelle istituzioni e questo è un tema importante, lo dico anche da medico legale".