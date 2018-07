Mattarella: la Nato è la stella polare della politica estera

Milano, 5 lug. (askanews) -

Vilnius (askanews) - La Nato, il rapporto transatlantico, per Italia e Lituania "è una delle stelle polari in politica estera". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Vilnius, in Lituania, dopo l'incontro con la

presidente della Repubblica Dalia Grybauskaite.

"Non è solo - ha aggiunto - una struttura e una organizzazione che garantisce la nostra sicurezza ma anche una organizzazione che ha contribuito e contribuisce in maniera decisiva alla stabilità nel mondo e ci auguriamo che il prossimo vertice Nato ribadisca questo ruolo e renda sempre più evidente la saldezza del vincolo transatlantico che lega gli alleati".