Minatore cileno incoraggia i ragazzi nella grotta: "Mucha forza"

Roma, (askanews) - In un video postato sui social network, uno dei minatori cileni che rimasero intrappolati sotto terra 69 giorni nel 2010, Mario Sepulveda, ha inviato un messaggio di sostegno ai 12 ragazzi che da giorni sono intrappolati in una grotta in Thailandia.

"Voglio salutare da lontano e inviare tanta forza a tutte le autorità e alle famiglie dei 12 ragazzi che sono sotto terra. Non ho alcun dubbio che se noi preghiamo, che se il governo di questo paese fa tutto il possibile e mette a disposizione tutte le forze e le persone di cui dispone, questo salvataggio sarà un successo. Che Dio benedica loro, e noi pregheremo per ciascuno di loro, per le famiglie e per i ragazzi.