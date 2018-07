Rc auto, Ania: nel 2017 prezzi giù -2,5%, in cinque anni -27%

Roma (askanews) - Prezzi ancora in calo per la Rc auto. La presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina. "Il trend è di calo - ha detto all'assemblea annuale dell'Ania - ormai sono molti anni che i premi diminuiscono, ancora nel 2017 i premi sono diminuiti del 2,5%. Negli ultimi cinque anni i prezzi sono diminuiti del 27%, tant'è che è diminuito il divario tra i nostri prezzi e la media europea. Che era pari fino a qualche anno fa a 213 euro e oggi è pari a 78 euro, di cui 40 euro per il differenziale di imposta".

"Se noi riusciamo - ha aggiunto Farina - ancora a combattere le frodi, purtroppo presenti tuttora, se noi riusciamo con i sistemi di guida assistita, che agiscono molto sulla prevenzione, questi numeri sono destinati ad avere un ulteriore calo".