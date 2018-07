Rugby, Cattolica Assicurazioni nuovo sponsor della nazionale

Roma, (askanews) - Cattolica Assicurazioni sarà il nuovo sponsor "di maglia" della nazionale italiana di rugby. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa a Roma i vertici della compagnia assicurativa, il presidente Paolo Bedoni e l'Ad Alberto Minali, insieme ai presidenti del Coni e della Federazione italiana rugby (Fir), Giovanni Malagò e Alfredo Gavazzi.

L'accordo, con durata di 7 anni, rappresenta il primo caso di sponsorizzazione della nazionale di rugby da parte di un'azienda italiana.

L'Ad Alberto Minali: "Una importante sponsorizzazione di 7 anni che fa avvicinare Cattolica, in maniera molto stabile e molto proficua, al mondo della palla ovale. Lo abbiamo fatto perché non è solo un investimento, è un impegno che ci siamo presi di fronte a questo bellissimo sport, di cui condividiamo molti valori: la lealtà, la trasparenza, il senso sano della competizione. Sono gli elementi fondanti di Cattolica, azienda sempre più vicina al cliente".

Il presidente Paolo Bedoni: "Tutti gli sport sono per noi di Cattolica un momento importante, è un momento di formazione per i ragazzi e dove le giovani generazioni imparano a vivere nella società e a vivere in squadra. Il Rugby rappresenta questa sfida. Valori ci accomunano: etica, solidarietà e formazione dei ragazzi verso una disciplina straordinaria e importante".