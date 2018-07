Caos Trenord, il video dei passeggeri che camminano sui binari

Milano (askanews) - Un treno fermo in mezzo al nulla e i passeggeri costretti a camminare sui binari per raggiungere la stazione successiva. È successo nel Milanese, fra le stazioni di Legnano e Parabiago a causa del guasto di un convoglio sulla linea S5 del Passante ferroviario (Varese-Treviglio) usato ogni giorno da migliaia di lavoratori per raggiungere Milano. Nel video girato da uno dei pendolari a bordo del convoglio, Walter Biancaniello, si vedono le Forze dell'Ordine che invitano i passeggeri a scendere dal treno guasto, aiutandoli a raggiungere la massicciata. Da qui decine di persone hanno camminato lungo i binari per raggiungere la stazione successiva.