L'Asi compie 30 anni, Vittori: Italia presente e protagonista

Thailandia, nuovo video dei ragazzi: hanno coperte e medicine

Thailandia (askanews) - L'attesa continua per i 12 giovani calciatori e il loro allenatore, intrappolati dal 23 giugno 2018 in una grotta in Thailandia. I tempi di salvataggio saranno lunghi, ma intanto hanno ricevuto coperte termiche, cure mediche e cibo. I volti però sono tranquilli e sorridenti ora che sono arrivati i soccorsi, come si vede da questo video diffuso dai Navy seal thailandesi.