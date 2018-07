"Resto al Sud", la prima App di un incentivo pubblico

Roma, (askanews) - Per la prima volta un incentivo pubblico dispone di uno strumento digitale che informa in modo diretto e immediato: è una App dedicata agli under 36 che vogliono avviare una attività imprenditoriale nelle 8 regioni del Mezzogiorno. Si chiama "Resto al Sud", è l'incentivo gestito da Invitalia, la App scaricabile gratuitamente che permette agli aspiranti imprenditori di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della domanda per ricevere gli incentivi di Resto al Sud e di rimanere sempre informati su tutte le novità.

L'App dà inoltre la possibilità di cercare le banche convenzionate per ricevere il contributo finanziario e gli enti pubblici, le università e gli organismi di terzo settore in grado di dare agli aspiranti imprenditori un aiuto concreto e gratuito per "costruire" il progetto d'impresa.