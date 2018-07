Dl dignità, Di Maio: imprese non hanno di che preoccuparsi

Sanità: 7.000 morti l'anno per le infezioni ospedaliere

Napoli (askanews) - Sono 7.000 ogni anno i decessi nel nostro Paese per le infezioni ospedaliere, le sepsi insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente. Un numero elevatissimo, pari al doppio delle morti causate dagli incidenti sulla strada. Tra le cause principali delle infezioni ci sono procedure di decontaminazione non corrette e l'utilizzo eccessivo di antibiotici ...