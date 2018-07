Dl dignità, Di Maio: sarà guerra a imprenditori 'prenditori'

Roma (askanews) - Ci sono "degli imprenditori che noi chiamiamo prenditori" e ai quali "abbiamo deciso di dichiarare guerra". Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul decreto dignità.

"Da quando sono al Ministero dello Sviluppo - ha aggiunto - "abbiamo visto già quattro casi di imprenditori che mandano lettere di licenziamento e poi scappano. In casi del genere, per le delocalizzazioni in territorio europeo chiediamo i soldi indietro con interessi del 5%, in caso di delocalizzazioni extra Ue, richiediamo i soldi con gli interessi ma applichiamo anche una sanzione pecuniaria pari al massimo di 4 volte i soldi che hai preso".