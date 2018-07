Conte: dl per dignità lavoratori, imprenditori e cittadini

Roma (askanews) - "Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ha un contenuto e caratterizza il nostro indirizzo politico in materia economica e sociale sia intitolato al recupero della dignità dei lavoratori, degli imprenditori e dei cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, che riteniamo sia una condizione che non può protrarsi nel tempo - ha continuato il presidente del Consiglio - non può costituire l'unica unità di misura dei rapporti di lavoro. Le nuove norme non eliminano la possibilità di

stipulare contratti a tempo determinato ma vogliono dare un

segnale ben preciso che non costituiscono la regola del mercato

del lavoro".