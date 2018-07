Conte: azzardopatia perniciosa come l'abuso di alcol e droghe

Roma (askanews) - Il governo ha approvato le norme "contro l'azzardopatia" perché "non vogliamo che si alimentino queste forme di dipendenza, che non sono meno perniciose di quelle classiche come l'abuso di alcol e stupefacenti. Non sono da incentivare queste derive patologiche e quindi limitiamo e contrastiamo i messaggi pubblicitari connessi a questa piaga". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.