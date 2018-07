Nastri argento, Elena Sofia Ricci: riconoscente a Veronica Lario

Roma (askanews) - Elena Sofia Ricci ha appena vinto il Nastro d'argento per la migliore interpretazione. Nel film di Paolo Sorrentino, "Loro", interpreta Veronica Lario.

"Quando sono stata chiamata sono timasta sorpresissima già per la candidatura, la vittoria mi ha commosso come tutto queto film. Ogni volta è stato motivo di grande emozione, commozione. Bello, sono molto felice. Mi ha lasciato tanto, un senso di riconoscenza nei confronti della signora Lario molto profondo, intanto, perché se lei non fosse nata, venuta al mondo io non avrei potuto interpretarla, affrontare una prova così difficile della mia carriera. Perché non ho interpretato un personaggio, ho interpretato una persona, viva e vegeta, che brilla per assenza, per discrezione. Quindi ho cercato di avvicinarmi a questa donna con molta delicatezze, con un grandissimo senso del pudore. Sarei curiosa di sapere se non si è sentita troppo tradita, ecco".