Nigeria, proteste per i salari dei poliziotti anti-Boko Haram

Maiduguri (askanews) - Oltre 2mila poliziotti sono scesi in piazza nella città nigeriana di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, nella zona nordorientale del Paese spesso colpita dai jihadisti di Boko Haram, per protestare contro il ritardo nel pagamento degli stipendi da diversi mesi, Gli agenti, unico presidio di legalità nel territorio in cui imperversano i terroristi, hanno bloccato le strade cittadine usando gas lacrimogeni o sparando colpi in aria e scandendo slogan come: "Pagateci gli stipendi o qui non ci sarà pace"