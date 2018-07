Il compositore Gabriele Ciampi: a ottobre il mio nuovo album

Roma, (askanews) - Per la prima volta un compositore italiano si è esibito alla Casa Bianca, davanti agli Obama; unico italiano in giuria ai Grammy Awards 2018 di New York. Il compositore e direttore d'orchestra di fama internazionale Gabriele Ciampi, reduce da successi negli States e non solo, annuncia ad askanews l'uscita del suo nuovo lavoro.

"Sto lavorando a un nuovo disco che uscirà in tutto il mondo a metà ottobre. Ci siamo quasi".

"Con questo album ho cercato di avere influenze da altri stili, come l'hip-hop/Trap, il pop, unendoli alla mia formazione classica. È venuto fuori questo esperimento, ho unito stili diversi, è uno sviluppo alla creatività".

Ciampi ha dedicato a Lea Mattarella una Sonata per violoncello e pianoforte che è stata eseguita in occasione del Premio Pavoncella alla creatività femminile, interpretata dalle giovani musiciste Elisabetta Cagni ed Elena Nefedova.

"Il mio impegno nella musica è a 360 gradi perché come compositore e direttore di orchestra scrivo e dirigo la mia musica. È un lavoro completo, dalle prime note fino all'esecuzione finale".

"Ho avuto l'onore di dedicare un brano a una grande artista, Lea Mattarella, una personalità che ha segnato nella storia dell'arte e del giornalismo, un nuovo modo di scrivere. Mi ha colpito questo suo aspetto. Ho provato a trasmettere un messaggio complesso con poche note".

"Ho trovato questo legame con la mia musica, è stato doppiamente bello: da un lato la soddisfazione di vedere la mia musica collegata alla sua opera, dall'altro, una valorizzazione del ruolo della donna. La creatività femminile è qualcosa di superiore a quella maschile.

Un'eccellenza italiana che porta la musica e il nome dell'Italia in tutto il mondo: "Io sono contento di aver studiato in Italia, perché la scuola italiana da un punto di vista musicale è una delle più importanti al mondo".

In autunno anche i live. "Roma e Milano due date importanti in Italia, il 24 ottobre a Los Angeles".