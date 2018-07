Salvini: i compagni si rassegnino, governeremo i prossimi 30 anni

Pontida (Bg), (askanews) - "L'Italia che io voglio governare non per 5 mesi o 5 anni, si rassegnino i compagni, l'Italia che noi governeremo per i prossimi 30 anni è una Italia che non ha paura di niente e nessuno, è un'Italia orgogliosa e fondata sulle autonomie".

Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco di Pontida.