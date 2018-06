Dl dignità, Di Maio: leggenda metropolitana le mancate coperture

Milano (askanews) - "Sono tutte leggende metropolitane": così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha liquidato le indiscrezioni sulla mancanza di coperture finanziarie per il decreto dignità al Festival del lavoro di Milano. "Mi fa piacere che tutte queste leggende lo stiano pubblicizzando. Lo abbiamo scritto, è pronto nel testo, sta facendo tutto un iter che io sottovalutavo. Un iter - ha detto Di Maio - che non è per le coperture, magari fosse per una questione di merito, è solo una questione di quante bollinature deve avere e di quanti soggetti devono dire va bene, ma dal punto di vista politico e tecnico è un decreto pronto" ha continuato il ministro.

"Vedo che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari del gioco d'azzardo, io credo che il primo atto di dignità in questo Paese è dire basta con la pubblicità del gioco d'azzardo perché sta facendo sprofondare tante famiglie nella miseria, tanti padri si stanno giocando tutti i loro risparmi con il gioco d'azzardo" ha detto Di Maio.

"Un'altra norma che mi sta a cuore è quella delle delocalizzazioni, oggi pomeriggio sarò in provincia di Brescia dove un'altra azienda dopo aver preso soldi dallo Stato se ne sta andando all'estero e su questo bisogna dare una stretta" ha continuato.