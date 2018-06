Ancora morti e dispersi nel Mediterraneo, tre bambini annegati

Altro

Usa, furto con scasso in 3 minuti

Solo 3 minuti sono bastati a quest'uomo, ricercato dalla polizia di Columbus, in Ohio che è stato ripreso dalle videocamere di sicurezza mentre commette un furto con scasso in un ristorante della catena KFC. In pochi minuti appunto è riuscito a sfondare la finestra e a manomettere due registratori di cassa. Il video è stato diffuso su Facebook dalla Columbus Division of Police. "Chiunque pensa di ...