Malpensa, Neos presenta il suo secondo 787 Dreamliner

Malpensa (askanews) - Il secondo 787 Dreamliner di Neos arriva a Milano Malpensa per arricchire l'offerta della compagnia aerea del Gruppo Alpitour, unica tra le italiane ad avere in flotta il velivolo di punta della Boeing. Un elegante gigante del cielo da 359 posti appena uscito dallo stabilimento di Everett, che ora per Neos sarà in servizio sulle rotte di lungo raggio. Molto soddisfatto l'amministratore delegato della compagnia, Carlo Stradiotti, che è arrivato a Malpensa proprio con il primo volo del 787 Dreamliner.

"E' una grossa soddisfazione - ha detto ad askanews - pensando allo sviluppo della compagnia e a quello che stiamo facendo da sempre nell'interesse dei nostri clienti e credo che oggi non ci sia niente al mondo di meglio di una macchina di questo tipo per raggiungere i punti che vogliamo nel mondo, ed essendo sempre punti di vacanza vogliamo che chi sale sui nostri aerei abbia sempre la migliore esperienza di volo possibile e questo è il motivo per cui abbiamo scelto un aeroplano di questo genere".

Con l'arrivo del nuovo aereo Neos intende confermarsi sul mercato, continuando a proporre, oltre che un diverso modo di viaggiare, anche nuove rotte da offrire ai turisti italiani.

"Per quanto riguarda le destinazioni - ha aggiunto l'ad di Neos - l'anno scorso abbiamo lanciato il Vietnam, quest'anno a partire da dicembre cominciamo con il Myanmar, e quindi nuovi punti che da tanto tempo non sono serviti con voli diretti dall'Italia. Li attiviamo uno alla volta, principalmente in collaborazione con il Gruppo Alpitour, di cui Neos è parte".

La tecnologia e il comfort del 787 Dreamliner, simbolo del rinnovamento progressivo della flotta Neos, sono gli aspetti su cui la compagnia punta maggiormente, e ciò si declina in migliori prestazioni, oltre che in sistemi innovativi di illuminazione, pressurizzazione e umidificazione.

"L'obiettivo - ha concluso Stradiotti - è poter dire ai nostri clienti che non c'è miglior modo per raggiungere certe destinazioni se non viaggiando con noi, e adesso sinceramente pensiamo di non poter essere smentiti".