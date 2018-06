A Cinecittà World il campionato italiano di fuochi d'artificio

Roma (askanews) - I fuochi d'artificio accendono la notte di Roma a Cinecittà World. In occasione del Ponte di S. Pietro e Paolo, dal 28 al 30 giugno arriva "Stelle di fuoco", il campionato italiano di Fuochi d'artificio da Oscar. Il più grande appuntamento pirotecnico in Italia illumina con tre serate di fuochi artificiali il cielo del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma.

I fuochi di tipo tradizionale e piro-musicale, sincronizzati sulla musica delle grandi colonne sonore del cinema, sono alti oltre 300 metri, visibili da Roma e fino al mare, in un raggio di oltre 30 km. Da 4.000 mortai, gestiti da moderni software di lancio radiocomandati, si sparano oltre 20.000 fuochi, udibili fino a 20km di distanza, per un consumo di oltre 3.000 kg di polvere da sparo a spettacolo. "In queste sere spariamo una potenza di fuochi che è pari a 400mila lampadine accese" ha spiegato l'amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

Cinecittà World, che rappresenta l'eccellenza del cinema e delle maestranze italiane, ospita il meglio delle aziende pirotecniche Made in Italy, che si sfideranno per conquistare l'ambito trofeo. L'Italia è infatti riconosciuta, a livello mondiale, come una delle scuole più importanti nel settore, con la Cina e i Paesi dell'Est Europa. Una Giuria di Qualità decreterà il Vincitore durante la serata finale di Sabato 30 Giugno.

Il programma delle giornate prevede: Parco aperto dalle 11 con le sue 30 attrazioni (di cui 7 novità 2018), 8 spettacoli e 6 aree a tema. Fireworks experience per tutto il giorno, cioè la possibilità per il pubblico di imparare ad usare in prima persona fuochi e botti in piena sicurezza, grazie ai minicorsi offerti da pirotecnici professionisti. Alle 22.30 i due spettacoli. A contendersi il titolo: Luigi Di Matteo Fireworks Event (Napoli), Raffaele Pyrotech (Roma), Chiarappa Italian Fireworks Team (Foggia, Vaccalluzzo in arte "Zio Piro" (Catania), F.lli Di Candia (Salerno e Nanna Fireworks (Pisa).

Prossimi appuntamenti: la nuova Cinepiscina, da Luglio e Romics Summer 27-29 Luglio.