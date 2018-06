Thailandia, riprese le ricerche dei bambini bloccati nella grotta

Milano (askanews) - I soccorritori hanno ripreso le ricerche della squadra di calcio bloccata da ormai sei giorni in una grotta in Thailandia. Sono 12 ragazzi dagli 11 ai 16 anni e il loro allenatore, intrappolati in una delle camere di questa rete di cunicoli che si estende per chilometri e chilometri sotto terra.

Le ricerche si erano interrotte a causa delle piogge torrenziali che stanno inondando le gallerie. Ora i soccorritori, aiutati da soldati americani e da un team di sommozzatori britannici, stanno valutando di aprire una fenditura nella montagna per provare a raggiungere i ragazzi da un'altra posizione.

Sul luogo è andato in visita anche il premier thailandese, Prayut-O-Cha, che ha spiegato quanto siano importanti le operazioni di drenaggio dell'acqua e si è augurato una tregua della pioggia.