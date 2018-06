"Eternal city", al Vittoriano le foto su Roma vista dagli inglesi

Roma, (askanews) - Roma vista dagli inglesi: la mostra ospitata al Vittoriano fino al 28 ottobre, "Eternal city", raccoglie duecento fotografie che ritraggono la città dalla metà dell'Ottocento e l'età contemporanea. Le immagini provengono dalla collezione del Royal Institute of British Architects londinese, che contiene scatti di fotografi come James Anderson, Richard Bryant, Edwin Smith.

La mostra offre scorci, vedute d'insieme, dettagli della città eterna, tra passato e futuro, dall'archeologia alla street photography, come spiega la curatrice Gabriella Musso: "Un racconto che passa dalla narrativa da cartolina, che è più iconica e consueta e conosciuta, per arrivare attraverso la street photography, quindi alla fotografia sociale, a quella di architettura pura in cui il sistema urbano della città si racconta nei suoi accenti di decadenza a quelli di meraviglia".

La mostra accompagna in un un Grand tour ideale, diviso in quattro sezioni: antichità, modernità, paesaggi e atmosfere. Racconta trasformazioni urbanistiche, architettoniche, sociali, con una prospettiva inedita: "I fotografi britannici ma un po' tutta la cultura internazionale, dei fotografi internazionali, ovviamente è catturato da quelle che sono le immagini iconiche, e quindi che derivano direttamente dal percorso del Grand Tour, ma nel contempo si coglie anche la caratteristica, che è sempre internazionale, e molto britannica di una curiosità quasi giornliastica nel cogliere dei dettagli, degli scorci inediti, che hanno delle caratteristiche di pittoresco più internazionale e non necessariamente italiano".