Cottarelli canta Battisti e reinterpreta "Per una lira"

Roma, (askanews) - Radio Rock 106.6 continua il suo tour canoro per sondare i pareri dei politici nostrani sullo scottante tema dell'immigrazione. Questa volta - dopo Luigi De Magistris e Cécile Kyenge - a finire davanti ai microfoni del Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic è stato Carlo Cottarelli.

L'ex premier incaricato ha messo alla prova le proprie corde vocali con un brano di Lucio Battisti: "Per una lira". Impossibile non collegarlo alle diverse proposte partitiche di ritorno alla nostra vecchia moneta: "Sarebbe un errore. Un po' come buttare via tutti i sogni di un'Europa unita".

Sui migranti, poi, Cottarelli ha espresso un giudizio netto: "Siamo un Paese che ha bisogno di un'immigrazione regolare e sono anche a favore dello ius soli". A suffragio di questa idea, l'economista ha precisato: "Basti pensare a tanti lavori nella Pianura Padana, come chi munge le mucche. Questi lavori non li fanno più gli italiani, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che li faccia".