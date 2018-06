In Thailandia 12 bambini bloccati in una grotta da giorni

Mae Sai (askanews) - Preghiere e canti buddisti si alzano intorno alla grotta di Tham Luang, in Thailandia dove 12 ragazzini e un adulto sono bloccati da 5 giorni. I monaci sono arrivati per dare sostegno ai genitori in attesa da giorni che vengano liberati i loro figli, tutti membri di una squadra di calcio, tra gli 11 e i 16 anni, avventuratisi insieme al loro allenatore in questa caverna senza riuscire più ad uscirne.

La situazione sta diventando ancora più drammatica a causa delle piogge torrenziali che non solo ostacolano le operazioni di soccorso, ma stanno inondando i cunicoli della grotta. Secondo la marina militare il livello delle acque è salito di altri 15 centimetri nella notte e tre camere di questa rete sotterranea che si estende per diversi chilometri sono completamente sommerse dall'acqua.