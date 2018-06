Merkel: la questione migranti deciderà i destini dell'Europa

Berlino (askanews) - "L'Europa deve affrontare molte sfide ma quella legata alla questione migratoria potrebbe decidere i destini dell'Unione Europea". L'avvertimento della cancelliera tedesca Angela Merkel arriva nel giorno del Consiglio europeo sui migranti a Bruxelles, un vertice, a cui parteciperà anche il primo ministro italiano Conte, che si annuncia complicato.

In caso di mancato accordo la cancelliera propone di trovare un compromesso con una "coalizione dei volonterosi" nel segno della multilateralità e del tentativo di alleggerire il peso dei Paesi in prima linea, come l'Italia.