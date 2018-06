Spazio, la sonda giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto un asteroide

Tokyo (askanews) - La sonda spaziale giapponese Hayabusa 2 ce l'ha fatta; dopo oltre 3 anni di viaggio, ha raggiunto l'asteroide Ryugu, che si trova a circa a 290 milioni di chilometri dalla Terra. Scopo della sua missione: studiare le caratteristiche del corpo celeste e, soprattutto, prelevare un campione del suo terreno per riportarlo sulla Terra dove sarà sottoposto ad analisi più approfondite.

La missione potrebbe offrire molte informazioni sulla formazione del nostro Sistema solare, avvenuta oltre 4 miliardi e mezzo di anni fa e sulla composizione degli asteroidi, in particolare per quel che riguarda l'eventuale presenza di molecole organiche o composti carbonici, i cosiddetti "mattoni della vita".

Ryugu ha un diametro di 900 metri e Hayabusa 2, che attualmente è stabilizzata in un'orbita a circa 20 Km dal suo obiettivo, stando alle informazioni riferite dalla Jaxa, l'agenzia spaziale giapponese, dovrebbe restare circa un anno e mezzo nei pressi dell'asteroide per studiarlo colpendo la sua superficie con dei "proiettili" per analizzare le polveri provocate dall'impatto, dopodiché preleverà un campione più consistente e lo riporterà sul nostro pianeta. Anche la Nasa ha in corso una missione simile, la Osiris Rex, con una sonda in viaggio da 2 anni verso un altro asteroide del sistema solare.