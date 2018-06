Vitalizi, una class action contro la Presidenza della Camera

Roma (askanews) - Una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di presidenza che sono "responsabili personalmente e patrimonialmente" se approveranno la delibera sui tagli ai vitalizi degli ex parlamentari. È questa la reazione dell'associazione ex parlamentari alla iniziativa assunta oggi dal presidente della Camera Roberto Fico.

Giuseppe Falomi e Peppino Gargani, a nome dell'associazione, hanno spiegato le loro ragioni in una conferenza stampa a Montecitorio: "Faremo ricorsi in sede interna perché rispettiamo l'autodichia, ma l'ufficio di presidenza risponde personalmente delle sue decisioni, perciò valuteremo anche altre strade. Se si arroga il diritto di mettere un tetto ai vitalizi potremo chiedere anche i danni - ha spiegato Gargani - ma io sono ottimista e sono ancora convinto che l'ufficio di presidenza non delibererà, come ha scelto di fare il Senato, che non vuole prendersi questa responsabilità".

L'ex deputato azzurro lancia infine un "appello ai deputati alla correttezza: come può un Parlamento macchiarsi di questa colpa, agire in modo illegale e incostituzionale"?