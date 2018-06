Migranti, flashmob a Malta per dire "stop human trafficking"

Malta (askanews) - Un flashmob per dire basta al traffico di persone nel Mediterraneo è stato organizzato stamani a La Valletta davanti alla sede del Parlamento maltese. I manifestanti hanno esposto un lungo striscione con la scritta "Stop Human Trafficking", per chiedere che le istituzioni europee intervengano in maniera risolutiva nel Canale di Sicilia.

Il flashmob è avvenuto nel giorno in cui il premier maltese Joseph Muscat ha dato il via libera all approdo a Malta della nave della Ong tedesca Lifeline, dopo essere stata 6 giorni in stallo nel Mediterraneo con a bordo 234 persone.