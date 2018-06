Roma, cocaina in crema dal Sudamerica in shampoo e cosmetici

Roma, (askanews) - Traffico internazionale di droga importata dal Perù che veniva poi distribuita nelle principali piazze di spaccio romane e in altre province italiane. E' di 9 arresti (4 persone in carcere e 5 ai domiciliari) il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina

La banda, costituita da peruviani e capeggiata da un latitante internazionale, catturato in esecuzione di un mandato di arresto europeo, riusciva a importare ingenti quantitativi di cocaina purissima dal Sudamerica, utilizzando come corrieri prevalentemente donne incensurate, che nascondevano la droga, dopo un particolare processo chimico che la rendeva una crema densa e inodore, in shampi, cosmetici e prodotti alimentari, per sfuggire ai controlli. Giunta a Roma, la cocaina grezza veniva trattata per tornare in polvere ed essere venduta.

In numerose perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati trovati oggetti per il culto della "Santeria cubana", conosciuta anche come "Yoruba", altarini dove venivano offerti sacrifici e preghiere per la buona riuscita degli illeciti traffici. Ai militari che li arrestavano, inoltre, i componenti della banda indirizzavano macumbe, e auspici malefici. L'indagine ha portato alla denuncia di 22 persone, a 23 arresti in flagranza dei reati di spaccio, al sequestro di circa 17 kg di coca purissima e al sequestro di oltre 60mila euro.