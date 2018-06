Migranti, Conte: regolamento di Dublino va superato non riformato

Roma, (askanews) - "Un obiettivo cruciale" del piano italiano sui migranti è quello che prevede di "superare il regolamento di Dublino, un regolamento che non va riformato in qualche suo passaggio ma superato perché non ci sono più dubbi sul fatto che è del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando in aula alla Camera in vista del consiglio europeo.

"Lo dico anche sulla base del fatto che come attestano i dati statistici solo il 7% dei migranti sono rifugiati. I diritti delle persone che intendono richiedere asilo vengono riconosciuti solo quando gli interessati raggiungono le coste europee, invece questo momento va anticipato", ha spiegato Conte.